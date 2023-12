Life

Το Ant1news.gr σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολόθερμες ευχές από τους ανθρώπους του ενημερωτικού ιστότοπου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ!

-

Οι εργαζόμενοι στο Ant1news.gr, τον ενημερωτικό ιστότοπο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά, με υγεία και με όλα όσα έχουν πραγματική αξία στην ζωή.

Και μιας και τα Χριστούγεννα είναι μέρα ευχών, η δική μας είναι να μεταδίδουμε μόνο καλές ειδήσεις για να ενημερώνουμε τους επισκέπτες μας, που αυξάνονται διαρκώς, δίνοντας στην εγκυρότητα και στην αμεσότητα μας «ψήφο εμπιστοσύνης», που είναι απαραίτητη στις "μόνιμες σχέσεις", όπως αυτή που έχει χτίσει ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Ειδήσεις σήμερα:

“Rouk Zouk” με “Μάγισσα” τα Χριστούγεννα (εικόνες)

Λωρίδα της Γάζας: Πένθιμα Χριστούγεννα εν μέσω βομβαρδισμών

Χριστούγεννα: Αίθριος καιρός με υψηλές θερμοκρασίες