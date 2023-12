Κοινωνία

Καματερό: Σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά παιδάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σκύλος ξέφυγε από την προσοχή του ιδιοκτήτη του και επιτέθηκε στον 9χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

-

Επίθεση από σκύλο δέχτηκε ένας 9χρονος στο Καματερό με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων την Παραμονή των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί της Κυριακής, ο σκύλος ξέφυγε από την προσοχή του ιδιοκτήτη με αποτέλεσμα να επιτεθεί στο παιδί, να το δαγκώσει και να το τραυματίσει στο δεξί χέρι και το δεξί πόδι. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Μυκηνών.

Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 9χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο ιδιοκτήτης του σκύλου συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Καματερού για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς. Με εντολή του Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης αφέθηκε ελεύθερος.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στα Βριλήσσια: Η άσφαλτος βάφτηκε με αίμα

Κηφισιά: Οι Αγιοβασίληδες ήταν διαρρήκτες

Χίος: Παραπάτησε στα σκαλιά της εκκλησίας και σκοτώθηκε