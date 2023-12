Life

Βασίλης Καρράς: Η κόρη του, Ειρήνη τον αποχαιρετά με μια φωτογραφία

Χωρίς πολλά λόγια, παρά με μια μια μόνο κοινή τους φωτογραφία θέλησε να αποχαιρετήσει τον Βασίλη Καρρά, η κόρη του, Ειρήνη.

Ο Βασίλης Καρράς έφυγε από τη ζωή στις 5 το απόγευμα της Παραμονής των Χριστουγέννων, σε ηλικία 70 ετών και βύθισε στο πένθος το πανελλήνιο.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής είχε εισαχθεί με κορονοϊό στο Διαβαλκανικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα έδινε γενναία μάχη με τον καρκίνο. Στο πλευρό του, μέχρι την τελευταία στιγμή, ο Βασίλης Καρράς πέρα από τη σύζυγό του, είχε και τη μοναχοκόρη του, Ειρήνη.

Η Ειρήνη Κεσογλίδου, όπως είναι το όνομά της, που είχε τεράστια αδυναμία στον πατέρα της θέλησε να τον αποχαιρετήσει δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν χωρίς να κάνει κανένα σχολίο.

