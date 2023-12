Πολιτική

Δένδιας στη Σύμη: Οι ακρίτες μας φυλάσσουν Θερμοπύλες (βίντεο)

Το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας από την ακριτική Δωδεκάνησο όπου πέρασε τις γιορτές μαζί με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τη Σύμη βρέθηκε για τα Χριστούγεννα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και στη συνεχεία μετέβη στην πυραυλάκατο «Δανιόλος» στο λιμάνι του νησιού.

Ο ίδιος σε αναρτήσεις του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε:

«Με τους ακρίτες μας στη Σύμη, στη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σύμης, Τήλου, Χάλκης και Καστελλορίζου κ.κ. Χρυσόστομου Β΄, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου του νησιού. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες!

Είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να επισκεφθώ την Πυραυλάκατο «Δανιόλος» στο λιμάνι της Σύμης και να ανταλλάξω με τον Κυβερνήτη και το πλήρωμα ευχές για τα #Χριστούγεννα.

Θέλω να δηλώσω ξεκάθαρα την υπερηφάνεια μου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας που φυλάσσουν τα ακριτικά μας νησιά, τις εσχατιές της πατρίδας μας. Σήμερα, ημέρα των Χριστουγέννων, η ελληνική κοινωνία οφείλει να ευχηθεί στα στελέχη τους να είναι πάντα καλά.

Τόσο τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και οι κάτοικοι των ακριτικών μας νησιών, όχι απλώς «φυλάττουν Θερμοπύλες», αλλά αποτελούν την ουσία των γεωγραφικών ορίων του Ελληνισμού.

Η πατρίδα μας μπορεί να υπάρξει και να διατηρηθεί όπως την παραλάβαμε, για να την παραδώσουμε στους επόμενους, εφόσον τα γεωγραφικά μας όρια, τα ακριτικά μας νησιά, οι ακριτικές μας περιοχές, ζουν και αναπτύσσονται. Και αυτό γίνεται χάριν στις προσπάθειες ανθρώπων οι οποίοι αγνοούν τις δυσκολίες. Υπηρετούν λοιπόν την πατρίδα μας οι κάτοικοι της Σύμης.

Είχα την ευλογία, στο πλαίσιο της επίσκεψής μου στη Σύμη, να επισκεφθώ την Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πανορμίτη, όπου με ξενάγησε στον Ιερό Ναό και στους χώρους της Μονής ο Ηγούμενος, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Αντώνιος Πατρός.

Στο εορταστικό γεύμα των Χριστουγέννων, στο Στρατόπεδο «Ταξιάρχου Μάρκου Κλαδάκη», της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού Σύμης. Είχα την ευκαιρία να ευχηθώ χρόνια πολλά στα στελέχη και τους οπλίτες θητείας, αλλά και να διαπιστώσω πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ανθρώπους που υπερασπίζονται τη σημαία και την πατρίδα, σε αυτό το σημείο των συνόρων μας».

