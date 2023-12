Αθλητικά

Ατλέτικο Μαδρίτης: το συγκινητικό βίντεο για τα Χριστούγεννα (βίντεο)

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επέλεξε να στείλει ένα μήνυμα σε βίντεο που ανάρτησε για τα Χριστούγεννα και συγκινεί.

Ημέρες γιορτών και η ισπανική ομάδα, έφτιαξε ένα συγκινητικό βίντεο για τα Χριστούγεννα που μιλά για τις αξίες του αθλητισμού, πάνω από τις ομάδες.

Στο βίντεο της Ατλέτικο Μαδρίτης, πρωταγωνιστής είναι ένας ηλικιωμένος που έχει χαθεί στον δρόμο. Εκεί τον συναντά ένας οδηγός ταξί που προσφέρεται να τον πάει σπίτι.

Στη διαδρομή ο ηλικιωμένος είναι αμίλητος αλλά όταν η κουβέντα στο ποδόσφαιρο θυμάται τον Αλφρέδο Ντι Στέφανο τον παίκτη της Ρεάλ Μαρδίτης, με τον οδηγό να διακρίνεται να κρύβει κάτι που είχε κρεμασμένο στον καθρέφτη.«Πως τρέχει στο γήπεδο, πως παίρνει τη μπάλα, πως περνάει τους αντίπαλους, φτάνει στην αντίπαλη περιοχή και σκοράρει…», αναφέρει ο ηλικιωμένος.

Ο οδηγός ταξί, αφήνει τον άνδρα στο σπίτι του όπου τον αγκαλιάζει η κόρη του και κρεμά ξανά στο ταξί του το λάβαρο της Ατλέτικο.

«Πάνω ακόμα και από την Ατλέτικο, είναι οι αξίες της Ατλέτικο», το μήνυμα στο τέλος του βίντεο.

Feliz y rojiblanca Navidad ??? pic.twitter.com/mh51NXzaOd — Atletico de Madrid (@Atleti) December 24, 2023

