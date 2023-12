Life

Πένθος για τον Νίκο Πολυδερόπουλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη για τον ηθοποιό, καθώς εφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο αδερφός του.

-

Σε βαρύ πένθος βρίσκεται ο ηθοποιός Νίκος Πολυδερόπουλος και η οικογένειά του.

Όπως έγινε γνωστό ανήμερα Χριστουγέννων, ο αδελφός του ηθοποιού, Παντελής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 28 χρόνων.

Ο νεαρός άνδρας δούλευε ως μπάρμαν στο γνωστό κατάστημα εστίασης της Πάτρας. Υπέστη ανακοπή ανήμερα των Χριστούγεννων ενώ την παραμονή δούλευε κανονικά.

Ο θανατός του βύθισε στο πένθος τους γονείς και τα τρία του αδέρφια τον Πάρη, τον Παναγιώτη και τον Νίκο.

Το κατάστημα που εργαζόταν σε ένδειξη πένθους ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει σήμερα.

Πηγή: thebest.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λωρίδα της Γάζας: Πένθιμα Χριστούγεννα εν μέσω βομβαρδισμών

Καμίνια: Διάρρηξη με “χρυσή” λεία

Βασίλης Καρράς: τριήμερο πένθος στη Θεσσαλονίκη, μόνο τραγούδια του στην εστίαση