Παρίσι - Οικογενειακή δολοφονία: Συνελήφθη ο σύντροφος της 35χρονης

Ποιες άλλες κατηγορίες είχε αντιμετωπίσει. Γιατί οι Αρχές τον θεωρούν κύριο ύποπτο του ειδεχθούς εγκλήματος.

Στην γαλλική πόλη Σεβράν συνελήφθη ο άντρας που θεωρείται ύποπτος για τις δολοφονίες με μαχαίρι της 35χρονης συντρόφου του και των τεσσάρων παιδιών της, ηλικίας 10, 7, 4 ετών και 9 μηνών, τη Δευτέρα στο Meaux.

Ο 33χρονος εντοπίστηκε στο πατρικό του σπίτι την Τρίτη το πρωί, ενώ τέθηκε υπό κράτηση. Ήδη, είναι γνωστός στις αστυνομικές αρχές. Το αυτοκίνητό του είχε εντοπιστεί λίγες ώρες μετά την ανατριχιαστική ανακάλυψη των αστυνομικών.

Πηγή με γνώση των ερευνών περιέγραψε τον πατέρα ως πάσχοντα από «ψυχιατρικά προβλήματα».

Ο ύποπτος είχε μπει στο μικροσκόπιο των αρχών το 2019, για ενδοοικογενειακή βία. Ήταν ύποπτος ότι επιτέθηκε στη σύντροφό του με μαχαίρι, αλλά κηρύχθηκε ανεύθυνος λόγω της ψυχικής του ανεπάρκειας.

Η δικαστική αστυνομία των Βερσαλλιών έχει αναλάβει την έρευνα, η οποία έχει ξεκινήσει για «ανθρωποκτονία από πρόθεση», σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Meaux Jean-Baptiste Bladier.

