Ντόρσει: το follow που αναζωπυρώνει τις φήμες για τον Παναθηναϊκό

Ένα μόλις follow στα social media, ήταν αρκετό για να ξαναφουντώσει τις φήμες για τη μεταγραφή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Παναθηναικό.

Γιορτινές ημέρες και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ “άναψε φωτιές” με μια απλή κίνηση στα social media.

Ο διεθνής Έλληνας γκαρντ ακολούθησε τον Παναθηναϊκό στο instagram, προκαλώντας χαμό στα τουρκικά ΜΜΕ.

O Τάιλερ Ντόρσεϊ που παίζει στη Φενέρμπαχτσε, είχε κινήσει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού το περασμένο καλοκαίρι, με τις δύο ομάδες να έρχονται, μάλιστα, σε συμφωνία, αλλά ο Δημήτρης Ιτούδης τότε να “εβαλε φρένο” στην πολυπόθητη για τους “πράσινους” μεταγραφή.

Με την κίνηση αυτή ο Ντόρσεϊ φούντωσε και πάλι τις φήμες που τον θέλουν να φορά τα πράσινα και τα τα ΜΜΕ στη γειτονική χώρα τη θεωρούν «περίεργη».

Τα σενάρια τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κορυφωθούν καθώς βρισκόμαστε στο “πλατύσκαλο” της μεταγραφικής περιόδου.

Tyler Dorsey, Instagram hesab? uzerinden Panathinaikos BC’yi takibe ald?. Oyuncunun yaz aylar?n?n sonunda Fenerbahce’den ayr?l?p Yunan ekibinin yolunu tutacag? iddia edilmisti. pic.twitter.com/CJqnpoRSGL — Burak Alaca (@Burak_Alaca_) December 26, 2023

