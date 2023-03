Αθλητικά

Ο Ντόρσεϊ υπέγραψε στην Φενέρμπαχτσε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διεθνής γκαρντ τέθηκε και επίσημα στη διάθεση του Δημήτρη Ιτούδη.

Το «χρονικό ενός προιαναγγελθέντος... γάμου», επισημοποιήθηκε σήμερα, καθώς η διοίκηση της Φενερμπαχτσέ, ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάϊλερ Ντόρσεϊ.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2025 και θα τεθεί άμεσα στην διάθεση του Δημήτρη Ιτούδη, για τις υποχρεώσεις της τουρκικής ομάδας σε πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα.

Ο Ντόρσεϊ, έφυγε το περασμένο καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό, προκειμένου να «κυνηγήσει το όνειρο του ΝΒΑ» κι εντάχθηκε στους Ντάλας Μάβερικς. Όμως λίγους μήνες αργότερα, ο σύλλογος «έσπασε» το συμβόλαιο του έμπειρου άσου, ο οποίος συμφώνησε με τους Τέξας Λέτζεντς της G-League, απ΄όπου αποφάσισε να επιστρέψει στην «γηραιά ήπειρο».

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Δημήτρης Κόκοτας: Δεν περνάει μέρα που να μη σκέφτομαι τον πατέρα μου

Σεισμός - ΕΕΣ: οικονομική ενίσχυση των πληγέντων σε Τουρκία και Συρία

Τέμπη - σύγκρουση τρένων: Κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος