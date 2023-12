Αθλητικά

“Sabah”: Ο Φατίχ Τέριμ συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό!

Οι Τούρκοι στέλνουν τον Τερίμ την Τετάρτη στην Αθήνα, για να υπογράψει συμβόλαιο και να αντικαταστήσει τον Γιοβάνοβιτς.

«ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ: Ανακοίνωσαν τη βόμβα της χρονιάς! Ανακοινώθηκε η νέα ομάδα του Φατίχ Τερίμ». Είναι ο τίτλος της πρώτης είδησης στην ιστοσελίδα της εφημερίδας της Τουρκίας «Sabah», η οποία αναφέρει ότι ο Τερίμ φτάνει αύριο στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 1,5 χρόνου, αντικαθιστώντας τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς!

«Ο έμπειρος προπονητής, ο οποίος έφυγε από τη Γαλατασαράι στις 10 Ιανουαρίου του 2022 και έκτοτε δεν έχει προπονήσει ομάδα, θα υπογράψει αύριο συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα. Ο Φατίχ Τερίμ αποδέχθηκε την πρόταση της ελληνικής ομάδας του Παναθηναϊκού. Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τον Φατίχ Τερίμ και έπεισε τον έμπειρο προπονητή για νέο συμβόλαιο. Αποκαλύφθηκε ότι ο Φατίχ Τερίμ θα υπογράψει συμβόλαιο 1,5 έτους. Ο έμπειρος προπονητής θα μεταβεί αύριο στην Αθήνα και θα υπογράψει το συμβόλαιο», αναφέρει το δημοσίευμα και συνεχίζει:

«Ο Φατίχ Τερίμ καθοδήγησε 176 ματς στην τελευταία του περίοδο (σ.σ: 2017-2022) στη Γαλατασαράι και πέτυχε μέσο όρο 1,85 πόντους. Ο Φατίχ Τερίμ θα αντικαταστήσει τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό. Η "Πράσινη" ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση του ελληνικού πρωταθλήματος με 34 βαθμούς, μετά τον ΠΑΟΚ. Έτσι ο Φατίχ Τερίμ θα επανενωθεί με τον Εργκίν Αταμάν όταν υπογράψει στον Παναθηναϊκό.

Ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος είναι προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, διηύθυνε στο παρελθόν την ομάδα μπάσκετ της Γαλατασαράι, ενώ προπονητής των «κιτρινοκόκκινων» ήταν ο Φατίχ Τερίμ. Ο Τερίμ και ο Αταμάν θα συναντηθούν ξανά στην Ελλάδα. Ο 70χρονος Φατίχ Τερίμ θα προπονήσει ομάδα εκτός Τουρκίας για τρίτη φορά στην καριέρα του με τον Παναθηναϊκό. Αφού κέρδισε 4 πρωταθλήματα πρωταθλήματος και 1 Κύπελλο UEFA με τη Γαλατασαράι μεταξύ 1996 και 2000, ο Τερίμ πήγε στη Φιορεντίνα και προπονούσε τον ιταλικό γίγαντα Μίλαν την επόμενη σεζόν.»

Μάλιστα όπως αναφέρεται «ο Τερίμ ήθελε συμβόλαιο 6 μηνών + 1 χρόνο, λέγοντας "αφήστε να βγάλω πρώτα την ομάδα πρωταθλήτρια", αλλά με την πίεση του προέδρου αποδέχθηκε τη συμφωνία για 18 μήνες»

