Το Αζερμπαϊτζάν απελαύνει Γάλλους διπλωμάτες

Για ποιον λόγο προέβη στην κίνηση αυτή το Μπακού.

Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε σήμερα την απέλαση δύο Γάλλων διπλωματών για δραστηριότητες «ασύμβατες με το στάτους τους», σε ένα πλαίσιο έντασης μεταξύ των δύο χωρών για το θέμα της στήριξης του Παρισιού στην Αρμενία.

Η πρέσβειρα της Γαλλίας, Αν Μποϊγιόν, εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν προκειμένου να της απευθύνει «μια έντονη διαμαρτυρία για τις ενέργειες δύο εργαζομένων της πρεσβείας της Γαλλίας που είναι ασύμβατες με το διπλωματικό στάτους τους», έγινε γνωστό από τη διπλωματία του Αζερμπαϊτζάν σε ένα δελτίο τύπου, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Οι δύο διπλωμάτες πρέπει να εγκαταλείψουν το Αζερμπαϊτζάν εντός 48 ωρών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τους τελευταίους μήνες, το Αζερμπαϊτζάν κατηγορεί τη Γαλλία ότι «αποσταθεροποιεί» τον Καύκασο, καθώς προσφέρει τη βοήθειά της στην Αρμενία, αντίπαλο του Μπακού, που στηρίζει ιστορικά.

Τον Νοέμβριο, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ κατηγόρησε το Παρίσι ότι ευνοεί «νέους πολέμους» εξοπλίζοντας το Ερεβάν.

