Life

The Met: Ο Ντικ Γουλφ δωρίζει περισσότερα από 200 έργα τέχνης

Πίνακες, γλυπτά, σχέδια και άλλα έργα από τον δημιουργό της τηλεοπτικής σειράς «Law & Order».

Ο Ντικ Γουλφ, δημιουργός της τηλεοπτικής σειράς «Law & Order» δωρίζει πάνω από 200 πίνακες, γλυπτά, σχέδια και άλλα έργα στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης (The Met).

Μεταξύ των έργων είναι «Η παραλία στο Σέβενινγκεν με ήρεμο καιρό» του Βίνσεντ βαν Γκογκ (1882).

Στη δωρεά περιλαμβάνονται επίσης έργα των Μπροντσίνο, Μποτιτσέλι, Οράσιο Τζεντιλέσκι και Αρτεμισία Τζεντιλέσκι και μεταγενέστερων καλλιτεχνών, συμπεριλαμβανομένων των Τζοβάνι Μπατίστα και Τζοβάνι Ντομένικο Τιέπολο.

Εκτός από τις δωρεές του στις συλλογές τέχνης Μπαρόκ και Αναγέννησης του Μουσείου χρηματοδοτεί επίσης δύο γκαλερί στο διάσημο ίδρυμα που θα φέρουν το όνομά του.

