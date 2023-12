Κοινωνία

Πέραμα: Βίντεο - ντοκουμέντο από τον απεγκλωβισμό των τραυματιών του τροχαίου (βίντεο)

Στον ΑΝΤ1 μίλησε για τα συγκλονιστικά τροχαία ανήμερα Χριστουγέννων στα Βριλήσσια και στο Πέραμα ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης.

Της Γεωργίας Λαγού

Αφήνοντας λευκά τριαντάφυλλα στο σημείο της τραγωδίας και ανάβοντας κεριά, αποχαιρέτησαν φίλοι, συμμαθητές και συγγενείς, τον 18χρονο και την 17χρονη, που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα, ανήμερα τα Χριστούγεννα, στα Βριλήσσια.

Στη δημοσιότητα ήρθε ένα συγκλονιστικό βίντεο, του απεγκλωβισμού από το τροχαίο στο Πέραμα, όπου μια 22χρονη υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό των κάτω άκρων και ένας 28χρονος, στο ένα του πόδι.

Συντρίμμια παντού…. Όλα μαρτυρούν την τραγωδία …στο σημείο που τα δυο νεαρά παιδιά έχασαν την ζωή τους ανήμερα των Χριστουγέννων περίπου στις 5.00 το πρωί κι ενώ στο τιμόνι βρίσκεται ο 18χρονος νεαρός, ο έλεγχος του αυτοκινήτου χάνεται, για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους, το μοιραίο ΙΧ διαγράφει μια τρελή πορεία, χτυπά αρχικά σε κολώνα και στη συνέχεια σε τοίχο, με αποτέλεσμα να κοπεί στα δύο.

Ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης, αναφέρει: "Τα δύο παιδιά οι 17χρονη και ο 18χρονος δεν φορουσαν ζώνη αν όλοι στο σύνολο φορούσαν ζώνη και κράνος θα είχαμε κατά διάρκεια της χρονιάς τουλάχιστον μισό θανάτους της τάξης του 50%".

Τα ερωτηματικά πολλά με τους ειδικούς να επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις.

Όπως επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης, "στο συγκεκριμένο ατύχημα ο συγκεκριμένος δρόμος που το όριο του είναι 50 με 2 λωρίδες ανακατεύθυνση προφανώς είχε αναπτύξω νεαρός υψηλότερη ταχύτητα από ότι μπορούσε και από ότι μπορεί ο δρόμος να υποστηρίξει χάθηκε ο έλεγχος με αποτέλεσμα να συγκρουστούν στην κολόνα και ακαριαίως να χάσουν τη ζωή τους δύο μπουμπούκια δύο παιδιά που ακόμα δεν έχουν προλάβει να είναι αυτόνομη πολίτες".

Ατύχημα στο Πέραμα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον απεγκλωβισμό των τραυματιών

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες των πυροσβεστών να απεγκλωβίσουν τους δύο νέους μετά την σφοδρότητα της σύγκρουσης…Το κόκκινο αυτοκίνητο έχει προσκρούσει πάνω στην προστατευτική μπάρα….Οι πυροσβέστες κόβουν τις λαμαρίνες, για να βγάλουν τον 28χρονο οδηγό και την 22χρονη συνοδηγό.

Οι δυο νέοι διακομίστηκαν στο Αττικόν νοσοκομείο, νοσηλεύονται δια σωληνωμένοι, η 22χρονη υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών της, ενώ οι γιατροί ακρωτηρίασαν το ένα πόδι του 28χρονου και δίνουν μάχη προκειμένου να σώσουν το άλλο.

