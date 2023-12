Life

Βασίλης Καρράς: Μεγάλη συναυλία με 3000 μουσικούς στην Αθήνα - Θα γίνει πραγματικότητα η επιθυμία του “άρχοντα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο καλλιτεχνικός Διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος, Ευάγγελος Αραμπατζής και φίλος του μεγάλου ερμηνευτή.

-

Πραγματικότητα θα γίνει η μεγάλη συναυλία που ήθελε ο «άρχοντας» του λαϊκού τραγουδιού, Βασίλης Καρράς, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο καλλιτεχνικός Διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος, Ευάγγελος Αραμπατζής και φίλος του μεγάλου ερμηνευτή.

Ειδικότερα, ο Ευάγγελος Αραμπατζής, που εκφώνησε τον επικήδειο λόγο του Βασίλη Καρρά, είπε πως η τελευταία του επιθυμία για μια μεγάλη συναυλία με 3.000 μουσικούς, θα γίνει πραγματικότητα.

Στόχος είναι να μπει το όνομα του Βασιλη Κάρρα για δεύτερη φορα στο βιβλίο Γκίνες. Σημειώνεται πως το 2017 ήταν μια χρονιά – σταθμός για τον Βασίλη Καρρά, αφού κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες. Η συναυλία του στη Σόφια της Βουλγαρίας έγινε sold out καθώς στο στάδιο Arena συγκεντρώθηκαν 17.000 άτομα.

Υπενθυμίζεται πως, νωρίτερα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του «άρχοντα» του λαϊκού τραγουδιού, Βασίλη Καρρά στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη.

Δεν έλειψαν από την εξόδιο ακολουθία και πολλοί φίλοι και συνεργάτες του Βασίλη Καρρά, ενώ το "παρών" έδωσαν και εκπρόσωποι του χώρου της πολιτικής, εκτός των καλλιτεχνών, όπως ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Άντζελα Δημητρίου εμφανίστηκε συντετριμμένη και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ταξίδεψε επίσης στην Θεσσαλονίκη για να τιμήσει τον Βασίλη Καρρά.

Η σορός του Βασίλη Καρρά θα παραμείνει σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι αργά το βράδυ, ενώ η ταφή του θα γίνει στη γενέτειρά του, το Κοκκινοχώρι Καβάλας, αύριο, Τετάρτη 27/12, στις 12:00. Αύριο Τετάρτη 27/12/2023 στο Κοκκινοχώρι Καβάλας στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στην Εκκλησία του χωριού και εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί η ταφή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανδρουλάκης για Βασίλη Καρρά: Μας κράτησε συντροφιά για δεκαετίες (εικόνες)

Παναθηναϊκός: “Τέλος” ο Γιοβάνοβιτς, έρχεται ο Τερίμ

Βασίλης Καρράς: πλήθος διασήμων στο “τελευταίο αντίο” (εικόνες)