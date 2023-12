Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μεγάλη ανατροπή κόντρα στην Άστον Βίλα

Ο Αλεχάνδρο Γκαρνάτσο έδιωξε τα σύννεφα… που είχαν εμφανιστεί απειλητικά πάνω το Old Trafford.

Μετά από τέσσερα σερί ματς χωρίς γκολ, κάτι που είχε να συμβεί από το 1992, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είδε τον Αλεχάνδρο Γκαρνάτσο να στέλνει δύο φορές την μπάλα στα δίχτυα (στο 59΄ και στο 71΄) κι ενώ η Άστον Βίλα είχε προηγηθεί με 2-0. Για να έρθει μία δεύτερη ανατροπή και η... νίκη για την ομάδα του Έρικ τεν Χαγκ, με 3-2, επί της Άστον Βίλα, με το «χρυσό» γκολ να σημειώνει ο Δανός Ράσμους Χόιλουντ στο 82΄!

Το ματς του Old Trafford ήταν συγκλονιστικό στην εξέλιξή του, αφού η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν απέφυγε απλώς τα χειρότερα χάρη στον γεννημένο στη Μαδρίτη Αργεντινό διεθνή αριστερό εξτρέμ, Γκαρνάτσο, αλλά πήρε και τους τρεις βαθμούς κατά την Boxing Day των Βρετανών, για την 19η αγωνιστική της Premier League. Μάλιστα, ο Γκαρνάτσο είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα και στο 48ο λεπτό, αλλά μετά από έλεγχο του VAR, το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ήταν σε θέση offside.

O Σκώτος μέσος, Τζον ΜακΓκιν, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ στο 21΄ για τους φιλοξενούμενους ήταν απαρηγόρητος, αφού μετά το 2-2 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχασε τεράστια ευκαιρία να δώσει εκ νέου προβάδισμα στην Άστον Βίλα, στο 72΄, με τον Τζόνι Έβανς να μπλοκάρει επιτυχημένα το σουτ. Το δεύτερο γκολ των "Villans" είχε πετύχει ο Βέλγος διεθνής αμυντικός, Λεάντερ Ντεντόνκερ, στο 26ο λεπτό, αλλά ο Ουνάι Έμερι που είδε την ομάδα του να σημειώνει δύο γκολ σε 5 λεπτά, θα έφευγε με σκυμμένο το κεφάλι στο τέλος.

Μετά τις δύο ανατροπές, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (31β.) μείωσε στους 8 βαθμούς τη διαφορά που τη χωρίζει από την 3η του βαθμολογικού πίνακα, με 39 βαθμούς Άστον Βίλα.

