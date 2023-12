Κοινωνία

Λεωφόρος Κηφισίας: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από πολυεθνική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα και στο σημείο σπεύδουν πυροτεχνουργοί.

-

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου έξω από τα γραφεία πολυεθνικής εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας.

Η Αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία στο ρεύμα προς την Αθήνα στο ύψος του άλσους Συγγρού στο Μαρούσι, και στο σημείο σπεύδουν πυροτεχνουργοί,

Ειδήσεις σήμερα:

Αυστραλία: Φονική καταιγίδα σαρώνει την ανατολική ακτή

Νέα Σμύρνη: Θρίλερ με τον θάνατο 16χρονου

Καιρός: Τοπικές βροχές την Τετάρτη