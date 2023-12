Υγεία - Περιβάλλον

Μαγιορκίνης - Ιώσεις: Όσοι έχουν ύποπτα συμπτώματα, να αποφεύγουν τις συγκεντρώσεις (βίντεο)

Τι είπε για την ανάγκη συμμετοχής όλων και ιδιαίτερα των υπερηλίκων, στον ΄τρεχοντα εμβολιασμό για τον κορονοϊό.

Για τα φαινόμενα μαζικής νόσησης από κορονοϊό, γρίπες, ιώσεις, στρεπτόκοκκο και άλλα σύνδρομα τις τελευταίες ημέρες, αλλά και για τα καταγεγραμμένα ποσοστά ύψους 45% αύξησης των εισαγωγών στα νοσοκομεία της χώρας, μίλησε την Τετάρτη στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο γιατρός βιοπαθολόγος – κλινικός ιολόγος και καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γκίκας Μαγιορκίνης.

Ο κ. Μαγιορκίνης σημείωσε ότι σε συνθήκες όπως οι γιορτινές, όπου σημειώνεται συγχρωτισμός πολλών ατόμων σε κλειστούς χώρους, οι αναπνευστικές λοιμώξεις εξαπλώνονται ταχύτερα. Συμβούλευσε όσους παρουσιάζουν τα συμπτώματα του συναχιού, του πονόλαιμου και του πυρετού να μένουν μακριά από τέτοιες γιορτινές συγκεντρώσεις, ειδικά αν πρόκειται σε αυτές να συμμετάσχουν ηλικιωμένοι γιαγιάδες και παππούδες. Παράλληλα επισήμανε ότι οι υπερήλικοι όταν βγαίνουν από το σπίτι (π.χ. για καθημερινά ψώνια) θα πρέπει οπωσδήποτε να φοράνε μάσκα.

Αναφορικά με την φετινή εξάπλωση του στρεπτόκοκκου τη χαρακτήρισε πιο ήπια από την αντίστοιχη περσινή, και τόνισε ότι τα συμπτώματα στο παιδί που πρέπει να οδηγήσουν το γονέα σε υποψία στρεπτόκοκκου είναι οι πρησμένες αμυγδαλές και ο υψηλός πυρετός. Τότε θα πρέπει να απευθυνθούν στον θεράποντα παιδίατρο, ο οποίος θα συνταγογραφήσει αντιβιοτικό σκεύασμα.

Σχετικά με τις μεγάλες ουρές στα νοσοκομεία και τις κλινικές παίδων, ανέφερε ότι αυτές οφείλονται στην αύξηση των περιστατικών και ίσως και σε μια αυξημένη φοβία εκ μέρους των γονέων. Έτσι, παρότρυνε τους ιδιώτες παιδιάτρους να βοηθήσουν την κατάσταση αποφεύγοντας να παραπέμπουν στα νοσοκομεία παίδων, περιστατικά που δε συγκεντρώνουν όλη τη σχετική συμπτωματολογία.

Τέλος αναφερόμενος στα εμβόλια ο καθηγητής υπογράμμισε ότι η συμμετοχή στον εμβολιασμό για τη νέα υποπαραλλαγή του Covid-19 είναι χαμηλή και τόνισε ότι πρέπει να εμβολιαστούν όλοι οι πολίτες άνω των 60 χρόνων, οι οποίοι μέχρι τώρα δείχνουν να θεωρούν πως δεδομένων των προηγούμενων δόσεων, το νέο εμβόλιο δεν είναι πλέον απαραίτητο. «Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, ο νέος εμβολιασμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός», δήλωσε κατηγορηματικά. Και υπενθύμισε ότι όσοι νοσούν θα πρέπει να ακολουθούν αμέσως την αντίστοιχη θεραπεία και να αναβάλουν τον εμβολιασμό για 3 μήνες, και όσοι κρυολογούν θα πρέπει να περιμένουν λίγες μέρες ώσπου να εμβολιαστούν διότι διαφορετικά το κρυολόγημά τους θα επιδράσει στην αποτελεσματικότητα του εμβολίου.

