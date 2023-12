Υγεία - Περιβάλλον

Μαγιορκίνης - “Λευκή πνευμονία”: Ανησυχητική η αντοχή του μικροβίου στα αντιβιοτικά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπάρχουν κρούσματα και στην Ελλάδα τόνισε στον ΑΝΤ1 ο Γκίκας Μαγιορκίνης για το σύνδρομο που έχει σημάνει συναγερμό στα συστήματα υγείας της Ευρώπης.

-

Για το σύνδρομο του «λευκού πνεύμονα» που σαρώνει στην Κίνα και προκαλεί προβληματισμό σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σημαίνοντας συναγερμό στα συστήματα υγείας, μίλησε την Τρίτη ο Γκίκας Μαγιορκίνης, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο επίκουρος Καθηγητής επίκουρος Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, «όλοι έχουμε έρθει σε επαφή με το μικρόβιο, αλλά κολλάνε όσοι δεν έχουν ισχυρή ανοσία, λόγω των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό».

«Δεν έχει σχέση η πανδημία, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχουμε έρθει σε επαφή με αυτά τα στελέχη.

«Χαρακτηρίζεται περιπατητική πνευμονία ή σύνδρομο του «λευκού πνεύμονα’ γιατί στην ακτινογραφία του ασθενούς ο πνεύμονας φαίνεται σαν αν είναι λευκός», εξήγησε ο κ. Μαγιορκίνης

Τόνισε ότι «μας ανησυχεί η αύξηση της αντοχής του μικροβίου στα αντιβιοτικά. Δεν είναι σημερινό αποτέλεσμα, αλλά αποτέλεσμα σωρευτικό τα τελευταία χρόνια».

«Λόγω των εμβολιασμών υπάρχει προστασία από πολλά μικρόβια και βοηθάει το γεγονός ότι είναι εμβολιασμένοι πχ. για τον πνευμονόκοκκο», ανέφερε ο κ. Μαγιορκίνης, σημειώνοντας ότι «σίγουρα θα υπάρχουν περιστατικά στην Ελλάδα, αυτό που σίγουρα δεν έχουμε είναι μια αύξηση στα κρούσματα, όπως καταγράφουν πολλές χώρες στην Ευρώπη».

Σε ότι αφορά τον κορονοϊό, ο Γκίκας Μαγιορκίνης υπογράμμισε ότι «Βρισκόμαστε σε υψηλό πλατό, υπάρχει αρκετή κυκλοφορία του κορονοϊού, υπήρχε μικρή πτώση τις προηγούμενες 2 εβδομάδες, αλλά αυξάνει πάλι σιγά σιγά, λόγω πτώσης θερμοκρασίας καθώς κλείστηκε ο κόσμος σε κλειστούς χώρους και συγχρωτίστηκε. Το βλέπουμε και σε νοσηλείες σε απλές κλίνες και σε ΜΕΘ αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό».

Ειδήσεις σήμερα:

Νίκαια: 15 άτομα λήστεψαν γυναίκα με απειλή μαχαιριού

Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη στην Αθήνα

WSJ: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να πλημμυρίσει τα τούνελ της Χαμάς