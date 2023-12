Κόσμος

Πέθανε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε

Ο έγκριτος Γερμανός οικονομολόγος είχε παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλαίσιο της "Ελληνικής Κρίσης" μέχρι και το 2015.

Την τελευταία του πνοή άφησε στη Γερμανία σε ηλικία 81 ετών ο Βόλφγκανγκ Σοίμπλε, μία από τις πλέον χαρακτηριστικές προσωπικότητες της γερμανικής πολιτικής σκηνής τις τελευταίες δεκαετίες, και επί σειρά ετών Υπουργός Οικονομικών της χώρας.

Μνημειώδης υπήρξε η καθοριστική του στάση στο πλαίσιο της “ελληνικής κρίσης” και της ρήξης μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της ηγεσίας ΕΕ, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέχρι και το 2015.

