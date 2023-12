Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη νότια Τουρκία

Μέγεθος, βάθος και επίκεντρο της δόνησης. Αναλυτικά η μετασεισμική ακολουθία στη γειτονική χώρα.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη νοτιοανατολική Τουρκία κοντά στην πόλη Αντιγιαμάν, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (Euro-Mediterranean Seismological Centre) στην περιοχή συνεχίζονται οι μετασεισμοί της τάξεως των 2,1 και 2,4 Ρίχτερ.

