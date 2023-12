Life

“I LOVE Σου Κου” σε εορταστικό κλίμα το Σάββατο (εικόνες)

Kέφι,συνεντεύξεις ενδιαφέροντα θέματα και εορταστικό κλίμα στο “I LOVE Σου Κου” του Σαββάτου.

Το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου στις 09:50, η Μπέττυ Μαγγίρα και όλη η ομάδα του «I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» γιορτάζουν μαζί μας με αγαπημένους καλεσμένους, συνεντεύξεις και ενδιαφέροντα θέματα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 09:50

Η Μπέττυ Μαγγίρα υποδέχεται στο στούντιο του «I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη.

Θυμόμαστε τα ζευγάρια που είπαν το «μαζί για πάντα», αλλά και τις σημαντικότερες ειδήσεις της διεθνούς showbiz, που μας απασχόλησαν μέσα στο 2023.

Η Λίτσα Πατέρα, κάνει ετήσιες αστρολογικές προβλέψεις για το 2024.

Ο Νικόλας Καρβέλας μάς δείχνει πώς να φτιάξουμε την πιο νόστιμη βασιλόπιτα.

Οι μικροί φίλοι του Δημήτρη Μακαλιά μάς μιλούν για τον αγαπημένο τους Άγιο Βασίλη.

Στο πλατό του «I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» η διάθεση και το κέφι ανεβαίνουν στα ύψη με τον Χρήστο Μενιδιάτη, που ερμηνεύει μεγάλες μουσικές επιτυχίες.

«Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» με την Μπέττυ Μαγγίρα - Σάββατο 30 Δεκεμβρίου στις 09:50 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το τρέιλερ:

#Ilovesoukou

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κώστας Υφαντής

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Δέσποινα Γρηγοροπούλου

Β. ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ: Ειρήνη Διαμαντακίδου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ: Αλέξανδρος Κωνσταντάκης

