Κοινωνία

Κεραμεικός: Φωτιά σε διαμέρισμα

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν δυο άτομα.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Κεραμεικού και Καλλέργη στο κέντρο της Αθήνας.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν δυο άτομα ένα από το φλεγόμενο διαμέρισμα στον πρώτο όροφο κι ακόμη ένα από διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

