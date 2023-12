Κοινωνία

Ψυχικό: Χειροβομβίδα βρέθηκε σε κοινή θέα - Συναγερμός στην ΕΛΑΣ (εικόνες)

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Χειροβομβίδα μέσα σε κουτί εντοπίστηκε την Τετάρτη το μεσημέρι στην οδό Αμαρυλλίδος στην περιοχή του Ψυχικού.

Αρχικά αναφέρθηκε ως ύποπτο άγνωστο αντικείμενο, τοποθετημένο μέσα σε ένα χάρτινο κουτί για τη μεταφορά καφέδων, και ειδοποιήθηκαν οι δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ.

