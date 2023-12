Κοινωνία

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Ημέρα θλίψης για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ με δημοσίευση του στην πλατφόρμα X, εξέφρασε τα συλληπητήρια του, για τον χαμό του κυβερνήτη της Πολεμικής Αεροπορίας.

-

«Hμέρα θλίψης για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και την Πολεμική Αεροπορία εξ αιτίας της πτώσης του εκπαιδευτικού Τ2Ε BUCKEYE και την τραγική απώλεια του επισμηναγού (Ι) Επαμειμώνδα Κωστέα κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

Αυτό έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο " Χ" ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος για τον θανάσιμο τραυματισμό εν ώρα καθήκοντος του επισμηναγού (Ι)

Hμέρα θλίψης για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και την Πολεμική Αεροπορία εξ αιτίας της πτώσης του εκπαιδευτικού Τ2Ε BUCKEYE και την τραγική απώλεια του Επισμηναγού (Ι) Επαμειμώνδα Κωστέα κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.



Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.… pic.twitter.com/wJbMIOxRW7 — GEN Konstantinos Floros (@ChiefHNDGS) December 27, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Καρράς: Ο ΑΝΤ1 στο Κοκκινοχώρι Καβάλας

Νέα Σμύρνη: Θρίλερ με τον θάνατο 16χρονου

Λεωφόρος Κηφισίας: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από πολυεθνική