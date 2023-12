Κοινωνία

Ψυχικό: Ελεγχόμενη έκρηξη της χειροβομβίδας που βρέθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας

Στο σημείο έσπευσαν αξιωματικοί των ΤΕΕΜ.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην αστυνομία για ύποπτο αντικείμενο στην είσοδο πολυκατοικίας στο Ψυχικό.

Χειροβομβίδα παλιά και ανενεργή χαρακτηρίστηκε το ύποπτο αντικείμενο για το οποίο κλήθηκε η ΕΛ.ΑΣ νωρίτερα στο Ψυχικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η χειροβομβίδα ήταν παλιά και μη λειτουργική ενώ το φιτίλι της ήταν απομονωμένο και πεταμένο μέσα στο κουτί.

Στο σημείο έσπευσαν αξιωματικοί των ΤΕΕΜ και πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη.

