Κόσμος

Ιταλία: Είδε τον λογαριασμού του νερού υπέστη σοκ και πέθανε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα χρήματα έπρεπε να πληρώσει και το λάθος της εταιρείας.

-

Μια 88χρονη συνταξιούχος από το Καμπορόσο της Ιμπέρια της Λιγουρίας υπέστη σοκ και πέθανε μέσα σε λίγες μέρες από λάθος στον υπολογισμό του λογαριασμού νερού της οικίας της. Το μεταδίδει η Corriere della Sera.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η ηλικιωμένη είδε το λογαριασμό της ύψους 15.339 ευρώ, όταν έμπρακτα θα έπρεπε να είχε πληρώσει μόλις 55 ευρώ. Ένα λάθος το οποίο φαίνεται να οφείλεται σε εσφαλμένη μέτρηση, κάτι που όμως, λόγο αυτόματης πληρωμής, άδειασε τον τραπεζικό λογαριασμό της ηλικιωμένης.

Αργότερα διαπιστώθηκε πως η μέγιστη κατανάλωση της 88χρονης ήταν μόλις ολίγων κυβικών νερού, όμως ήταν πολύ αργά.

Ενώ η εταιρία παραδέχτηκε το λάθος και δήλωσε πως “ότι δεν οφειλόταν, επιστράφηκε”, η οικογένεια της άτυχης ηλικιωμένης ζητά τη διαλεύκανση του περιστατικού και να αποδοθούν ευθύνες.

Ειδήσεις σήμερα:

Αδερφοκτονία στη Νέα Σμύρνη: Προθεσμία έλαβε ο 18χρονος

Θάνατος πιλότου - Δένδιας: Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Με κόσμο θα διεξαχθει το ντέρμπι της Τούμπας