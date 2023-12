Τεχνολογία - Επιστήμη

Meteo: Οι επιπτώσεις και οι νεκροί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα τα τελευταία 23 χρόνια

Το Meteo δημοσίευσε έρευνα με τον αντίκτυπο των καιρικών φαινομένον σε κοινωνία και οικονομία για την περίοδο 2000-2023.

Τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις στην Ελλάδα την περίοδο 2000–2023 από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη χώρα, δημοσίευσε το meteo.

Ειδικότερα, η μονάδα METEO του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ) σε έκθεσή της σημειώνει πως στην Ελλάδα, από το 2000 έως και το 2023, καταγράφηκαν συνολικά 580 περιπτώσεις καιρικών φαινομένων με αρνητικές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις.

Η μακρά αυτή λίστα, που περιλαμβάνει πλημμύρες, κεραυνούς και ανεμοθύελλας έχει κοστίσει τη ζωή σε 285 ανθρώπους.

Αριθμός καιρικών επεισοδίων ανά έτος.

Χάρτες αποτυπώνουν το πλήθος των περιπτώσεων καιρικών φαινομένων που έπληξαν κάθε νομό και τις ανθρώπινες απώλειες ανά νομό για την περίοδο 2000-2023.

Στον παρακάτω χάρτη καταγράφονται οι ανθρώπινες απώλειες ανά περιοχή.

Από τα 580 περιστατικά, το 35% αυτών προκάλεσαν σοβαρές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις κατηγορίας 3. Να σημειωθεί πως, στην κατηγορία 3, κατατάσσονται επεισόδια που έχουν είτε πλήξει σοβαρά μεγάλο μέρος της χώρας, είτε έχουν προκαλέσει απώλειες ζωής.

Μεταβολή των δεδομένων ανά 12-ετία

Για την κατανόηση της μεταβολής των δεδομένων μέσα στην περίοδο των τελευταίων 24 ετών, το Σχήμα 4 συγκρίνει τα σύνολα μεταξύ των δύο 12-ετών περιόδων.

Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται ως εξής:

Συνολικά καιρικά επεισόδια με κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις

Την 1η 12-ετία καταγράφηκαν συνολικά 215 επεισόδια (~18 κατά μέσο όρο ετησίως) και την 2η 12-ετία καταγράφηκαν 365 επεισόδια (~30 κατά μέσο όρο ετησίως). Επομένως, το 2ο μισό της περιόδου 2000-2023 είχαμε 70% αύξηση στα καιρικά επεισόδια σε σχέση με το 1ο μισό της περιόδου.

Καιρικά επεισόδια με σοβαρές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις (κατηγορίας 3)

Την 1η 12-ετία καταγράφηκαν 84 σοβαρά επεισόδια (7 κατά μέσο όρο ετησίως) και την 2η 12-ετία καταγράφηκαν 121 σοβαρά επεισόδια (~10 κατά μέσο όρο ετησίως). Επομένως, το 2ο μισό της περιόδου 2000-2023 είχαμε 44% αύξηση στα καιρικά επεισόδια με σοβαρές επιπτώσεις (κατηγορίας 3) σε σχέση με το 1ο μισό της περιόδου.

Απώλειες ζωής από καιρικά επεισόδια

Την 1η 12-ετία καταγράφηκαν 103 απώλειες ζωής (~9 κατά μέσο όρο ετησίως) και την 2η 12-ετία καταγράφηκαν 182 απώλειες ζωής (~15 κατά μέσο όρο ετησίως). Επομένως, το 2ο μισό της περιόδου 2000-2023 είχαμε 77% αύξηση στους θανάτους από καιρικά επεισόδια σε σχέση με το 1ο μισό της περιόδου.

