ΕΛΑΣ: Χιλιάδες παραβιάσεις τις ημέρες των Χριστουγέννων

Αναλυτικά οι περιοχές στις οποίες έγιναν έλεχγοι και οι παραβιάσεις που εντοπίστηκαν.

Στοχευμένες αστυνομικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια τις ημέρες των Χριστουγέννων (22 έως 26 Δεκεμβρίου 2023), στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιήθηκαν κλιμάκια με τη συμμετοχή αστυνομικών εμφανούς και αφανούς αστυνόμευσης, από διάφορες Υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά επιχειρησιακά σχέδια και δίνοντας έμφαση σε περιοχές και οικισμούς όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω δράσεων σε ολόκληρη τη χώρα ελέγχθηκαν συνολικά 88.041 άτομα και 66.349 οχήματα, ενώ

συνελήφθησαν 1.533 άτομα για διάφορα αδικήματα,

προσήχθησαν 2.913 άτομα,

βεβαιώθηκαν 15.662 παραβάσεις Κ.Ο.Κ.,

77 για αντικαπνιστική νομοθεσία και

14 για ηχόμετρα,

ακινητοποιήθηκαν 496 οχήματα, ενώ

κατασχέθηκαν 3

Ενδεικτικά, αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν:

Στο κέντρο της Αθήνας όπου από την Υποδιεύθυνση Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών διενεργήθηκαν:

1.242 έλεγχοι ατόμων,

προσήχθησαν 115 άτομα

και συνελήφθησαν 28,

από τα οποία

15 για παρεμπόριο,

9 για ναρκωτικά,

1 για απόπειρα κλοπής,

1 για ενδοοικογενειακή βία,

1 για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών και

1 για λειτουργία καταστήματος σε ημέρα αργίας.

Επιπλέον, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, διενεργήθηκαν 138 έλεγχοι ατόμων και 12 έλεγχοι οχημάτων, προσήχθησαν 21 και συνελήφθησαν 3 άτομα για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών και υπαίθριο εμπόριο, ενώ βεβαιώθηκαν 5 λοιπές παραβάσεις.

Σε περιοχές της Θεσσαλίας, και ειδικότερα σε Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα, Καρδίτσα ελέγχθηκαν 3.382 άτομα και 3.009 οχήματα, συνελήφθησαν 25 άτομα, προσήχθησαν 68, βεβαιώθηκαν 995 παραβάσεις Κ.Ο.Κ., ενώ ακινητοποιήθηκαν 9 οχήματα.

Παράλληλα, ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις έλαβαν χώρα σε Ήπειρο και Θεσσαλία, σε περιοχές και οικισμούς με αυξημένα περιστατικά εγκληματικότητας.

Στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στους Δήμους Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας ελέγχθηκαν 290 άτομα, 191 οχήματα, συνελήφθησαν 3 άτομα, προσήχθησαν 23, βεβαιώθηκαν 43 παραβάσεις Κ.Ο.Κ., ενώ ακινητοποιήθηκε 1 όχημα.

Στη Θεσσαλία και ειδικότερα στο Δήμο Λάρισας ελέγχθηκαν 66 άτομα, 55 οχήματα, συνελήφθησαν 2 άτομα για Κ.Ο.Κ., προσήχθησαν 4, βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και ακινητοποιήθηκαν 3 οχήματα.

Οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

