Σακίρα: Άγαλμα ύψους 6,5 μέτρων προς τιμήν της

Το τεράστιο άγαλμα παρουσιάζει την Κολομβιανή τραγουδίστρια, σε μία απο τις πιο γνωστές χορευτικές τις κινήσεις

Η πόλη Μπαρρανκίγια της Κολομβίας τίμησε τη Σακίρα.

Με μία ανάρτησή της στο Instagram η σταρ αποκάλυψε ότι τοποθετήθηκε στη γενέτειρά της, ένα χάλκινο άγαλμα δια χειρός Yino Marques. Το έργο τέχνης με ύψος σχεδόν 6,5 μέτρων και βάρους έξι τόνων, αποτυπώνει τη Σακίρα στην πιο διάσημη χορευτική της κίνηση μέσα από το βίντεο κλιπ του 2005, «Hips Don't Lie».

Συνοδεύεται από μία αφιέρωση που εξυμνεί τόσο την καριέρα της όσο και το φιλανθρωπικό της έργο. «Μια καρδιά που συνθέτει, γοφοί που δεν λένε ψέματα, ένα απαράμιλλο ταλέντο, μια φωνή που συγκινεί μάζες και γυμνά πόδια που παρελαύνουν για το καλό των παιδιών και της ανθρωπότητας», αναφέρεται πάνω στην τιμητική πλακέτα με τη Σακίρα να γράφει στη λεζάντά της στο Ιnstagram: «Αυτό είναι πάρα πολύ για τη μικρή μου καρδιά».

Επίσης μοιράστηκε στιγμιότυπα με τους γονείς της, Γουίλιαμ Μεμπαράκ Τσαδίδ (William Mebarak Chadid) και Νίδια Ριπόλ (Nidia Ripoll) και με μέλη της οικογένειάς της οι οποίοι πόζαραν χαμογελαστοί μαζί με τον δήμαρχο της πόλης Τζέιμι Αλμπέρτο (Jaime Alberto) μπροστά από το άγαλμα, όπως αναφέρει το Ηola.

«Με κάνει χαρούμενη να το μοιράζομαι αυτό με τους γονείς μου και ειδικά με τη μητέρα μου στα γενέθλιά της» έγραψε επίσης στη λεζάντα.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα το Spotify τίμησε την τραγουδίστρια, με τη δική της ημέρα στις 29 Σεπτεμβρίου.

«Η Κολομβία είναι μια ατελείωτη πηγή έμπνευσης, είμαι τόσο ευγνώμων που μεγάλωσα εκεί και είναι η μούσα της ζωής μου», είχε δηλώσει η Σακίρα.

