Τραμπ: Παραμένει στα ψηφοδέλτια για τις προκριματικές εκλογές

Οι ψηφοφόροι ζητούσαν να αποκλειστεί ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, εξαιτίας του ρόλου του στην επίθεση υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο, το 2021.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Μίσιγκαν αρνήθηκε σήμερα να εξετάσει την προσφυγή που είχαν καταθέσει ψηφοφόροι της Πολιτείας με την οποία ζητούσαν να αποκλειστεί ο Ντόναλντ Τραμπ από τις προκριματικές εκλογές για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, λόγω του ρόλου που διαδραμάτισε στην επίθεση υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Με την απόφαση αυτή το όνομα του Τραμπ θα παραμείνει στα ψηφοδέλτια.

Οι ψηφοφόροι ήθελαν να απαγορευτεί στον Τραμπ να είναι υποψήφιος επικαλούμενοι ένα άρθρο του Συντάγματος το οποίο αποκλείει όσους ενεπλάκησαν σε «στάση ή ανταρσία» από δημόσια αξιώματα, εφόσον προηγουμένως είχαν ορκιστεί πίστη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την περασμένη εβδομάδα δικαστήριο του Κολοράντο απέκλεισε τον Τραμπ από τα ψηφοδέλτια, βασιζόμενο σε αυτό το άρθρο.

