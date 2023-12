Πολιτική

Δήμος Αθηναίων: Χωρίς Κασιδιάρη η τελετή ορκωμοσίας

Στις 11 το πρωί, θα γίνει η ορκωμοσία του νέου δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην Κυψέλη.

Σήμερα πραγματοποιείται η ορκωμοσία του νέου δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, ωστόσο ο Ηλίας Κασιδιάρης θα είναι απών.

Όπως αναφέρεται από το γραφείο του κ. Δούκα, ο χώρος αυτός επιλέχθηκε για συγκεκριμένους λόγους. «Η επιλογή της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης αντικατοπτρίζει την προσήλωση της νέας δημοτικής Αρχής στην ανάδειξη των γειτονιών της πόλης και στην προοπτική ανανέωσης, ανάπτυξης και δημιουργίας ίσων ευκαιριών για όλους τους κατοίκους της», αναφέρεται συγκεκριμένα στη σχετική ανακοίνωση.

Η ορκωμοσία του Ηλία Κασιδιάρη θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστά και θα είναι μόνος του, ενώ αμέσως μετά θα επιστρέψει στις φυλακές, συνοδεία αστυνομικών.

Στη συνέχεια, ο Ηλίας Κασιδιάρης αναμένεται να τεθεί σε αργία από τη θέση του στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, εφόσον είναι φυλακισμένος.

Οι βασικές προτεραιότητες του Δούκα

Να σημειώσουμε επίσης πως ο Χάρης Δούκας, σε συνέντευξή του (Real FM), μίλησε για τις τρεις βασικές προτεραιότητες των 100 πρώτων ημερών: «Η πρώτη από τις τρεις κατευθύνσεις είναι το κομμάτι της βιωσιμότητας, το “πράσινο”. Θέλω να αξιοποιήσω κάθε σπιθαμή γης, για να “πρασινίσω” την πόλη. Βεβαίως, θα δώσουμε τη μάχη για τον ελεύθερο χώρο.

Δυστυχώς, η Αθήνα είναι μία τσιμεντούπολη και ο νέος, αστικός πολιτισμός μετράται πλέον διαφορετικά, με το ποσοστό “πρασίνου” ανά κάτοικο, και το ποσοστό ελεύθερου χώρου ανά κάτοικο.

Δεύτερος βασικός πυλώνας είναι ένα νέο μοντέλο διοίκησης. Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι ανέλαβαν αντιδήμαρχοι ή εντεταλμένοι σύμβουλοι με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Από τις πρώτες μου, επίσης, δράσεις θα είναι ένας νέος κώδικας δεοντολογίας για τους αιρετούς, για να μπορούμε να έχουμε κανόνες και διαδικασίες και να είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα υποβαλλόμαστε σε ελέγχους και σε αξιολόγηση.

Τρίτος πυλώνας είναι μία νέα σχέση με τον πολίτη, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο, είχαμε πολύ χαμηλή συμμετοχή στις εκλογές. Η αυτοδιοίκηση, όμως, πρέπει να έχει στόχο την επαφή με τον πολίτη στο μέγιστο βαθμό. Θέλω όλοι μαζί να παλεύουμε για τα μικρά που είναι όμως πολύ μεγάλα, που είναι η καθημερινότητα».

