Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Η νεανική βία είναι φαινόμενο του δυτικού κόσμου (βίντεο)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε μεταξύ άλλων στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” για τη νεανική και οπαδική βία, τον Σόιμπλε και το δώρο στους συνταξιούχους.

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός, ξεκίνησε εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τον 31χρονο αστυνομικό που έχασε τη ζωή σε οπαδικά επεισόδια στου Ρέντη, τον πιλότο που έφυγε εν ώρα καθήκοντος στην Καλαμάτα και τον αστυνομικό που μαχαιρώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον θάνατο του 31χρονου αστυνομικού και είπε: “Ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας Λυγγερίδη συνελήφθη και πιστεύω ότι θα συλληφθούν και οι ηθικοί αυτουργοί” και είπε ότι “στην περίπτωση επεισοδίων ο μόνος που έχει αρμοδιότητα είναι η αστυνομία. Για αυτό η κυβέρνηση πήρε μια σειρά μέτρων”.

Συνεχίζοντας στο ζήτημα της οπαδικής βίας ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης: “Η κυβέρνηση θα κάνει το καθήκον της. Δεν υπάρχει “κουμπί” να εξαλειφθεί η οπαδική βία και ακόμη και αν εξαλειφθεί, η γενικότερη βία δεν μπορεί να εκλείψει” και συνέχισε με αφορμή το ότι πολλοί θύτες τον τελευταίο καιρό είναι πολύ νεαρής ηλικίας πως “η νεανική βια είναι φαινόμενο σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο”.

Όσον αφορά σε ερώτηση γιατί δεν θεωρούνται επικίνδυνα τα επαγγέλματα των αστυνομικών και πυροσβεστών ο υπουργός ανέφερε ότι είναι γνωστές οι θέσεις του σχετικά με το ανθυγιεινό των αστυνομικών.

Σχετικά με τον θάνατο του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε μεταξύ άλλων πως “ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με αρνητικό τρόπο προς την Ελλάδα” και συνέχισε αναφέροντας ότι “κάναμε τα λάθη μας και τα πληρώσαμε”.

Όσον αφορά στις συντάξεις, ανέφερε ότι “τα χρήματα που καταβάλλουμε για ένσημα είναι τα μισά από τη σύνταξη που παίρνουμε” και συνέχισε αναφέροντας πως “δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιστρέψει το δώρο στους συνταξιούχους”.

Όπως τόνισε “δεν θα μοιράσουμε λεφτά που δεν έχουμε γιατί τότε ο “νέος Σόιμπλε” θα είναι παρών".

Ακόμη ανέφερε πως οι υπουργοί θα έπρεπε να πληρώνονται, να έχουν μισθό και συνέχισε αναφέροντας πως τα επιτόκια δανεισμού της χώρας πέφτουν χάρη στην πολιτική Μητσοτάκη.

Όσον αφορά στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια δήλωσε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για κάτι πριν το διαβάσει και ανέφερε πως με συνειδησιακή προσέγγιση θα γίνει η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Επανέλαβε ακόμη ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ως πρώην πρωθυπουργός, έχει το “ελεύθερο” να ψηφίσει όπως κρίνει.

Για την εισφορά αλληλεγγύης είπε ότι θα γίνει κλιμακωτά η μείωσή της. Όπως επεσήμανε θα γίνει κλιμακωτά, αλλά “ουδέτερα” καθώς το κράτος μπορεί να χάνει χρήματα από αυτό.

Ακόμη ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στην άδεια μητρότητας στο πλαίσιο της δημογραφικής πολιτικής της κυβέρνησης αλλά και στο στο “Καλάθι του Νοικοκυριού”.

