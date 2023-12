Κοινωνία

Πτώση αεροσκάφους - Καλαμάτα: Χτυπημένη από τη μοίρα η οικογένεια του Επισμηναγού

Η σύζτγος του άτυχου Ίκαρου και η ευρύτερη οικογένεια είχαν αντιμετωπίσει τη φρίκη ξανά στο παρελθόν.

Σε μια ήδη υπαρκτή, οικογενειακή τραγωδία, φαίνεται πως ήρθε να προστεθεί ο φρικτός θάνατος του 40χρονου Επισμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας Επαμεινώνδα Κωστέα, ο οποίος την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου έχασε τη ζωή του κατά την πτώση του εκπαιδευτικού πολεμικού αεροσκάφους το οποίο κυβερνούσε στη Μεσσηνία.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η ενημερωτική ιστοσελίδα της Κρήτης Creta24.gr , τα πεθερικά του άτυχου στρατιωτικού, μόνιμοι κάτοικοι του χωριού Γαλιά Ηρακλείου, μπορεί να έχασαν την Τετάρτη στη Μεσσηνία τον αγαπημένο τους γαμπρό, είχαν όμως ήδη “γευτεί” την πικρή πλευρά της ζωής άλλες δύο φορές νωρίτερα, καθώς είχαν την ατυχία, να φύγουν πρόωρα από τη ζωή, τα δύο από τα τέσσερα παιδιά τους! Το ένα πέθανε σε ηλικία 42 ετών, λίγο μεγαλύτερο από τον Επαμεινώνδα, και το άλλο σε ηλικία μόλις 6 ετών από ηλεκτροπληξία.

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως μετά από τόσο πένθος, οι δυο κρητικοί αποχαιρετούν τώρα και τον 40χρονο πιλότο, ο οποίος μαζί με την κόρη τους και σύζυγό του Ειρήνη, σχεδίαζε να περάσει την Πρωτοχρονιά μαζί τους στη Γαλιά. Στη περιοχή μάλιστα ήταν γνωστή –και δεν την έκρυβαν– η ιδιαίτερη αγάπη την οποία έτρεφαν για τον άνδρα της κόρης τους, που τον αντιμετώπιζαν κι εκείνον σαν παιδί τους. «Δεν έχασαν γαμπρό αυτοί, τρίτο παιδί έχασαν», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος του χωριού.

Πηγή Creta24

