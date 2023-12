Life

Περιστέρι: Η μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας από τα χέρια των Αρτοποιών της Αθήνας

Ο Δήμος Περιστερίου οδεύει φέτος προς το νέο του ρεκόρ, στο πλαίσιο της καθιερωμένης του γιορτής.

Την μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας θα επιχειρήσουν να φτιάξουν και φέτος σε μια κοινή γιορτή τους, η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων και ο Δήμος Περιστερίου. Το γιγαντιαίο έδεσμα αναμένεται φέτος να ζυγίζει 9 τόνους και να αριθμεί περισσότερα από 65.000 κομμάτια και πολλά φλουριά, τα οποία όλα θα αντιστοιχούν σε δώρα. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του θα είναι:

5.500 κιλά αλεύρι

1.700 κιλά αθροιστικό μείγμα ελαιόλαδου και ηλιέλαιου

500 κιλά γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη,

520 κιλά άχνη ζάχαρη

5.000 αυγά

75 κιλά κονιάκ

70 κιλά κανέλλα σκόνη και

ξύσματα και χυμός από 30kg πορτοκάλια

Έμπειροι αρτοποιοί από δεκάδες βιοτεχνικά αρτοποιεία («φούρνοι της γειτονιάς») θα αναλάβουν τη δημιουργία της βασιλόπιτας, η οποία θα ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Στην παρασκευή θα συμμετάσχουν και οι σπουδαστές του Τμήματος Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής της Επαγγελματικής Σχολής Γαλατσίου της ΔΥΠΑ.

Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 17.30 στο Περιστέρι, στην Πλατεία Δημαρχείου, δίπλα ακριβώς από το Σταθμό Μετρό "Περιστέρι". Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Στο τέλος της γιορτής η βασιλόπιτα θα κοπεί και θα διανεμηθεί στους πολίτες, οι οποίοι θα παρευρεθούν σ’ αυτή την ιδιαίτερη γιορτή για την Πρωτοχρονιά.

