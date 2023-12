Υγεία - Περιβάλλον

Άρτα - 14χρονος: Αποσωληνώθηκε το παιδί που κατέρρευσε λέγοντας κάλαντα

Συγκρατημένα αισιόδοξοι είναι οι θεράποντες ιατροί για τη συνέχιση της κλινικής του πορείας.

Βελτίωση παρουσιάζει η κλινική εικόνα του 14χρονου που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, στο οποίο μεταφέρθηκε αφού κατέρρευσε λόγω ανευρίσματος ενώ έλεγε τα κάλαντα στην Άρτα.

Το 14χρονο αγόρι την Πέμπτη αποσωληνωθηκε και την Παρασκευή ή το Σάββατο αναμένεται να βγει και από τη ΜΕΘ ώστε να νοσηλευτεί πλέον στην Νευροχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου.

Οι γιατροί για να επιχειρήσουν την πρώτη δοκιμαστική αποσωλήνωση ανέμεναν τη συμπλήρωση και του δεύτερου 24ωρου από την πολύωρη επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε το παιδί.

Οι απεικονιστικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας μαρτυρούσαν σχετικά καλή μετεγχειρητική έκβαση και εντέλει επαληθεύτηκαν.

