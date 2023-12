Κόσμος

Βουδαπέστη: Υπερχείλισε ο Δούναβης

Η στάθμη του ανήλθε στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας.

Ο ποταμός Δούναβης υπερχείλισε στη Βουδαπέστη σήμερα με τη στάθμη των υδάτων να ανέρχεται στα υψηλότερα επίπεδά της εδώ και μία δεκαετία, καθώς οι σφοδρές χιονοπτώσεις και το χιόνι, τα οποία ακολούθησε ήπιος καιρός, προκάλεσαν ασυνήθιστες για αυτήν την εποχή πλημμύρες.

Η Γενική Διεύθυνση για τη Διαχείριση του Νερού της Ουγγαρίας έκανε γνωστό πως η στάθμη ανήλθε στα 6,93 μέτρα αργά χθες το βράδυ, κάτω από τα 8,91 μέτρα που είχαν καταγραφεί το 2013, όταν ακραίες πλημμύρες ξεκίνησαν στην Κεντρική Ευρώπη έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις στα τέλη Μαΐου.

Αν και οι φετινές πλημμύρες από τον Δούναβη δεν προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στη Βουδαπέστη, ειδικοί προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να προκαλεί συχνότερα πλημμυρικά φαινόμενα.

«Εάν παρατηρήσουμε τη γενικότερη εικόνα, μπορούμε να δούμε ότι ο χειμερινός υετός αυξάνεται και με την άνοδο της θερμοκρασίας θα καταγράφονται λιγότερες χιονοπτώσεις κι επιπλέον τα χιόνια ενδέχεται να λιώνουν νωρίτερα», δήλωσε η ερευνήτρια Άννα Κις, η οποία εργάζεται στο σχέδιο για την κλιματική αλλαγή “ 1.5 degrees”. Συνεπώς, μπορούμε να υποθέσουμε πως στο μέλλον οι πλημμύρες που θα προκαλεί η τήξη του χιονιού κι οι οποίες συνηθιζόταν να λαμβάνουν χώρα την Άνοιξη θα μπορούσαν να συμβούν νωρίτερα, πιθανόν κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών».

Η αρχή διαχείρισης νερού επισήμανε πως η τελευταία φορά που η στάθμη του Δούναβη ξεπέρασε τα 6 μέτρα τον μήνα Δεκέμβριο ήταν το 1987, όμως τότε δεν είχαν πλημμυρίσει τα αναχώματα.

«Καταγράφηκε μεγάλη ποσότητα βροχής στους παραποτάμους του Δούναβη και τα χιόνια έλιωσαν λόγω του ήπιου και υγρού καιρού, επομένως οι πλημμύρες ήρθαν νωρίτερα», τονίζεται, προσθέτοντας πως δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι πλημμύρες να επαναληφθούν την Άνοιξη.

Κόσμος στη Βουδαπέστη έκανε περίπατο κατά μήκος του ποταμού σε μια ηλιόλουστη ημέρα, απολαμβάνοντας το σπάνιο θέαμα των κυμάτων να χτυπούν τα αναχώματα, κάτω από το κτίριο του κοινοβουλίου.

«Θυμάμαι μεγάλες πλημμύρες, όχι όμως τον Δεκέμβριο. Τον Δεκέμβριο, ο Δούναβης συνήθιζε να παγώνει. Θυμάμαι φορές, όταν ήμουν πολύ νέος, που έπρεπε να σπάσουμε με εκρηκτικά τον πάγο που είχε συγκεντρωθεί γύρω από την Αλυσιδωτή Γέφυρα», περιέγραψε ο ένας πολίτης, ο Μίκλος, ο οποίος δεν θέλησε να δώσει το επίθετό του.

