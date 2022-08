Παράξενα

Δούναβης: η ξηρασία αποκάλυψε ναυάγια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου (εικόνες)

Μέχρι στιγμής, 20 κουφάρια πλοίων έχουν καταμετρηθεί, κάποια ακόμα γεμάτα με πολεμοφόδια και νάρκες.

Η ξηρασία είναι η νέα μάστιγα που ταλαιπωρεί την Ευρώπη. Πολλά κράτη, έχουν λάβει μέτρα, πυρκαγιές μαίνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής και μεγάλα ποτάμια όπως ο Ρήνος, ο Τάμεσης και ο Δούναβης, βλέπουν τη στάθμη τους να πέφτει.

Στο τμήμα του Δούναβη που διασχίζει τη Σερβία, ένας "θησαυρός" ναυαγίων αποκαλύφθηκε, λόγω της ανομβρίας, αφού μειώθηκε αισθητά η στάθμη του ποταμού.

Έτσι, εντυπωσιακές εικόνες, είδαν το φως της δημοσιότητας, από τα κολλημένα στη λάσπη πλοία που χρονολογούνται από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τα εν λόγω πλοία, είχαν βυθιστεί από τους Γερμανούς καθώς υποχωρούσαν κατά την προέλαση των Σοβιετικών το 1944. Μέχρι στιγμής, 20 κουφάρια πλοίων έχουν καταμετρηθεί, κάποια ακόμα γεμάτα με πολεμοφόδια και νάρκες.

