Πατήσια: Άγριος ξυλοδαρμός αστυνομικού για ένα παρκάρισμα

Ο αστυνομικός που υπηρετεί στην Τροχαία ζήτησε από οδηγό μηχανής να την μετακινήσει γιατί του έκλεινε το αυτοκίνητο και βρέθηκε στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό…

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε αστυνομικός στα Πατήσια, εξαιτίας μιας μηχανής που έκλεινε το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με το Mega, όλα ξεκίνησαν όταν ο αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στην Τροχαία, ζήτησε από τον κάτοχο της μηχανής να την απομακρύνει, ωστόσο ο μοτοσικλετιστής αρνήθηκε.

Τότε ο αστυνομικός έβγαλε το μπουφάν του, κάτω από το οποίο σημειώνεται πως φορούσε την υπηρεσιακή του στολή, με αποτέλεσμα ο κάτοχος της μηχανής να προχωρά σε υβριστικούς χαρακτηρισμούς και να αρνείται πεισματικά να απομακρύνει το όχημά του.

Ο αστυνομικός έβγαλε το μπλοκ για να κόψει κλήση στον κάτοχο της μηχανής, ωστόσο ο μοτοσικλετιστής άρχισε να τον γρονθοκοπά με μανία.

Σημειώνεται ότι ο αστυνομικός βρίσκεται στο νοσοκομείο, ενώ υπέβαλε και μήνυση σε βάρος του μοτοσικλετιστή.

