Γαλλία – Άλπεις: Φονική χιονοστιβάδα παρέσυρε ορειβάτες

Η τραγωδία συνέβη στο περίφημο Λευκό Όρος (Mont Blanc), κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Σεν Ζερβέ λε Μπαν.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από χιονοστιβάδα στο περίφημο Λευκό Όρος (Mont Blanc), ενώ ένας τρίτος βρήκε τον θάνατο από μοιραία πτώση στην οροσειρά Εκρέν, στον νομό Ιζέρ, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές.

Η φονική χιονοστιβάδα προκλήθηκε νωρίς το απόγευμα σε εκτός πίστας περιοχή, κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Σεν Ζερβέ λε Μπαν, σύμφωνα με τη νομαρχία της Άνω Σαβοΐας. Η χιονοστιβάδα παρέσυρε οκτώ ορειβάτες, εκ των οποίων δύο σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν, διευκρίνισε.

Στον νομό Ιζέρ, ένας 31χρονος, που βγήκε από μονοπάτι μαζί με φίλο του για να θαυμάσουν από κοντά τους αίγαγρους, έπεσε σε χαράδρα 500 μέτρων στην οροσειρά Εκρέν, κοντά στην κοινότητα Σαντεπεριέ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της χωροφυλακής στην Γκρενόμπλ. Ο άλλος πεζοπόρος, ηλικίας 26 ετών, απομακρύνθηκε σώος από την περιοχή.

