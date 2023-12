Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας: Συνέχεια στο “πράσινο” σερί

Οι Σέρβοι έβαλαν δύσκολα στο «τριφύλλι», που πήρε την νίκη, αλλά όχι τόσο εύκολα όσο μαρτυρά το τελικό σκορ.

Με την άμυνα να «σβήνει» κάθε προσπάθεια αντίδρασης του Ερυθρού Αστέρα, ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε τις τέσσερις διαδοχικές νίκες και δέκα στο σύνολο στην εφετινή Euroleague, αρνούμενος να πάρει τα... μάτια του από την τετράδα.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 82-65 των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, για την 17η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου στην ενδέκατη ήττα της.

Ο Παναθηναϊκός φρόντισε με το καλησπέρα να χαλάσει το μυαλό του «ιθύνοντα νου» του Ερυθρού Αστέρα, Μίλος Τεόντοσιτς, και το κατάφερε «απενεργοποιώντας» τον μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης (0π., 1ρ., 3ασ. σε 20 λεπτά συμμετοχής), η «πράσινη» άμυνα κράτησε κάτω από τους 20 πόντους τους Σέρβους σε κάθε περίοδο και από τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι δεν βρήκαν το τρίποντο (4/25) το βράδυ κύλησε ιδανικό για το «τριφύλλι».

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Ντίνος Μήτογλου με 15 πόντους, ενώ 14 πρόσθεσε ο ενορχηστρωτής της άμυνα Τζέριαν Γκραντ και 13 ο Ματίας Λεσόρ. Πολύτιμος στο κομμάτι της δημιουργίας ο Κώστας Σλούκας με 7 ασίστ (και 9 πόντους). Από τους Σέρβους ξεχώρισαν οι Τζόελ Μπολομπόι και Νεμάνια Νέντοβιτς, σημειώνοντας από 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 38-31, 61-50, 82-65

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λοτερμόσερ, Μπισάνγκ, Μάικιτς

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης 2, Βιλντόσα 2, Μπαλτσερόφκσι, Σλούκας 9 (2), Γκραντ 14 (2), Ναν 6, Λεσόρ 13, Αντετοκούνμπο 8, Γκριγκόνις 9 (1), Ερνανγκόμεθ 4, Μήτογλου 15.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Γιάννης Σφαιρόπουλος): Λαζάρεβιτς, Τεοντόσιτς, Χάνγκα 6, Νταβιντόβατς 2, Μίτροβιτς 12, Λάζιτς, Σιμόνοβιτς, Τόμπι 2, Μπόλομποϊ 15 (1), Νέντοβιτς 15 (1), Γκιεντράιτις 1, Ντος Σάντος 12 (2).

