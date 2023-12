Οικονομία

Ρεύμα - Σδούκου: Ξεχωριστή τιμή για όσους υπάγονται στο κοινωνικό τιμολόγιο (βίντεο)

Πώς θα διαλέξουμε το πιο συμφέρον τιμολόγιο για εμάς και πού θα κυμναθούν οι τιμές των τιμολογίων.

«O κόσμος δεν πρέπει να έχει το άγχος ότι υποχρεωτικά πρέπει να πάει να διαλέξει τιμολόγιο ρεύματος. Σκεφτήκαμε τους ανθρώπους που δεν έχουν τον χρόνο και τη γνώση και προσπαθήσαμε να το απλουστεύσουμε με το πράσινο τιμολόγιο», ανέφερε στον ANT1 , η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου.

Ερωτηθείσα για το πώς θα κυμανθούν οι τιμές το νέο έτος, η κα Σδούκου απάντησε ότι «διαφαίνεται ότι θα υπάρξει μία αποκλιμάκωση στις τιμές».

«Μας ενδιαφέρουν οι τιμές και όχι τα χρώματα. Μας ενδιαφέρει να πέσουν οι τιμές και να γίνουν ανταγωνιστικές», πρόσθεσε.

Όπως τόνισε,« δεν είναι υποχρεωτικό μέχρι να τελειώσει το 2023 να έχουν όλοι επιλέξει τιμολόγιο, καθώς 1 Ιανουαρίου οι πάροχοι θα ανακοινώσουν τις τιμές τους και έτσι ο καταναλωτής θα μπορεί να κάνει την σύγκριση και να επιλέξει, ενώ όσοι δεν διαλέξουν θα μεταπέσουν στο πράσινο τιμολόγιο από το οποίο μπορούν κάθε μήνα να φεύγουν χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής»

Σχετικά με το μπλε τιμολόγιο είπε πως «είναι το σταθερό τιμολόγιο και είναι για όσους δεν θέλουν κάθε μήνα να ασχολούνται με τις τιμές και τα τιμολόγια και φυσικά αν οι τιμές πέσουν διεθνώς θα είναι οι χαμένοι ενώ αν από την άλλη αυξηθούν θα είναι οι περισσότερο κερδισμένοι»

Για τους ευάλωτους τόνισε πως «υπάρχει ξεχωριστή τιμή για όσους υπάγονται στο κοινωνικό τιμολόγιο και θα μεταπέσουν και εκείνοι στο πράσινο τιμολόγιο ενώ αναφορικά με τον ανταγωνισμό που τα χρωματιστά τιμολόγια έχουν δημιουργήσει στους παρόχους είπε πως ήδη «στα μπλε τιμολογια έχει παρατηρηθεί εντυπωσιακή μείωση στις τιμές, με σκοπό οι εταιρείες να προσελκύσουν κόσμο».

