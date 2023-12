Κόσμος

Άγκυρα - ΗΠΑ: Πρόταση για συμπαραγωγή κινητήρων

Για ποιόν λόγο η Τουρκία έκανε την πρόταση για συμπαραγωγή κινητήρων προς τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Τουρκία έχει προτείνει στις ΗΠΑ τη συμπαραγωγή των κινητήρων που χρησιμοποιούνται στα μαχητικά αεροσκάφη F-16. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η Τουρκία έκανε αυτή την προσφορά επειδή θέλει να χρησιμοποιήσει κινητήρες F-16 στο εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος Kaan μέχρι να κατασκευάσει τον δικό της κινητήρα.

Ο Τύπος στις ΗΠΑ ισχυρίστηκε: «Ας παράγουμε αυτόν τον κινητήρα στην Τουρκία»

Χρησιμοποιείται στα Kaan και στα F-16 Σύμφωνα με το Bloomberg, η Τουρκία έχει υποβάλει αίτημα στις ΗΠΑ για την από κοινού παραγωγή των κινητήρων αεροστρόβιλου F110 της General Electric, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο εθνικό μαχητικό αεροσκάφος KAAN και στα μαχητικά αεροσκάφη F-16.

Στο δημοσίευμα, το οποίο βασίστηκε σε ανώνυμες πηγές, υποστηρίζεται ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τους κινητήρες F110 στο KAAN μέχρι να κατασκευάσει τον δικό της εγχώριο κινητήρα και θέλει να παράγει τους κινητήρες στην Τουρκία για να εξασφαλίσει την επάρκεια αυτής της σειράς. Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, η Τουρκία βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις µε τη βρετανική εταιρεία Rolls-Royce για την από κοινού παραγωγή κινητήρων αεροσκαφών και παρόλο που οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει, ακόµα δεν έχει μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία για τη σύνθεση της κοινοπραξίας. Η πρώτη παρτίδα κινητήρων F110, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν σε πρωτότυπα στο πλαίσιο του προγράμματος του Εθνικού Μαχητικού Αεροσκάφους, είχε παραδοθεί το 2022.

