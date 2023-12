Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Κύμα ρωσικών επιθέσεων με δεκάδες νεκρούς

Η Μόσχα εξαπέλυσε μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων σε πολλές ουκρανικές πόλεις.

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 100 τραυματίστηκαν σήμερα στο κύμα αεροπορικών επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο γενικός εισαγγελέας της χώρας, δημοσιοποιώντας έναν ιδιαίτερα βαρύ απολογισμό.

"Σήμερα το πρωί, ο εχθρός εξαπέλυσε πάνω από 150 πυραύλους και επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε ειρηνικές ουκρανικές πόλεις. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 16 νεκροί και 97 τραυματίες", σημείωσε ο Αντρί Κοστίν σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δύο παιδιά ηλικίας 6 και 8 ετών.

