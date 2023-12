Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης – Αντσελότι: Ανανέωσαν τη συνεργασία τους

Ο Ιταλός τεχνικός είπε «όχι» στις... σειρήνες από τη Βραζιλία, που τον ονειρεύονταν στον πάγκο της «σελεσάο».

Οριστικό τέλος στη φημολογία για το μέλλον του στη Ρεάλ έβαλε ο Κάρλο Αντσελότι, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με τη «βασίλισσα» ως το καλοκαίρι του 2026. Ο 64χρονος Ιταλός τεχνικός θα δώσει με τον τρόπο αυτό συνέχεια στη δεύτερη -και εξαιρετικά επιτυχημένη- θητεία του στον πάγκο του ισπανικού συλλόγου, λέγοντας «όχι» στις... σειρήνες από τη Βραζιλία, που τον ονειρεύονταν στον πάγκο της «σελεσάο».

Ο Αντσελότι ανέλαβε για πρώτη τη Ρεάλ το 2013 και την οδήγησε στην κατάκτηση του πολυπόθητου δέκατου (τότε) ευρωπαϊκού στέμματος, το 2014. Πανηγύρισε επίσης το κύπελλο Ισπανίας, το Σούπερ Καπ Ευρώπης και το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων, αλλά το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να κατακτήσει τη La Liga οδήγησε τον Φλορεντίνο Πέρεθ στην -μάλλον άκομψη- απόλυσή του, μετά το πέρας της σεζόν 2014-15.

Αφού πέρασε στη συνέχεια από Μπάγερν, Νάπολι και Εβερτον, ο «Ντον Κάρλο» επέστρεψε τελικά στη Μαδρίτη το καλοκαίρι του 2021, προκειμένου να διαδεχθεί τον Ζινεντίν Ζιντάν. Αν και πολλοί τότε μίλησαν για... ξαναζεσταμένο φαγητό, ο Αντσελότι οδήγησε τη Ρεάλ σε ακόμη ένα Champions League, την περίοδο 2021-22, ταυτόχρονα όμως κατάφερε την ίδια σεζόν να πάρει και το πρωτάθλημα, συμπληρώνοντας το κομμάτι του παζλ που του έλειπε.

Κατά τη δεύτερη θητεία του στους «μερένγκες», ο πολύπειρος Ιταλός έχει πανηγυρίσει επίσης ένα κύπελλο, ένα σούπερ καπ Ισπανίας, ένα Σούπερ Καπ Ευρώπης και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων, ενώ φέτος κρατάει τη Ρεάλ (παρά τα αναρίθμητα προβλήματα τραυματισμών) στην κορυφή της La Liga και την έχει ήδη φτάσει στους «16» του Champions League.

Συνολικά στην καριέρα του, ο Κάρλο Αντσελότι είναι ο ρέκορντμαν τροπαίων του Champions League, το οποίο έχει κατακτήσει τέσσερις φορές το (δύο με τη Ρεάλ και δύο με τη Μίλαν, με την οποία το πήρε και δύο φορές ως παίκτης), αλλά και ο μοναδικός τεχνικός που έχει στεφθεί πρωταθλητής στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία (με Τσέλσι), Γερμανία (με Μπάγερν) και Γαλλία (με Παρί).

