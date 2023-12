Κοινωνία

Νέα Σμύρνη – Αδερφοκτονία: Προφυλακίστηκε ο 18χρονος

Τι ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος κατά τη διάρκεια της απολογίας του.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 18χρονος που σκότωσε τον 16χρονο αδελφό του στη Νέα Σμύρνη, μετά από καυγά που ξεκίνησε για μία μπλούζα.

Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοχρησία, επέμεινε, σύμφωνα με πληροφορίες, και ενώπιον της ανακρίτριας, ότι ο αδελφός του, του έριξε δύο γροθιές στο πρόσωπο και εκείνος πήρε το ψαλίδι και τον χτύπησε για να αμυνθεί. Όπως ισχυρίστηκε δεν ήθελε να του κάνει κακό και πρόκειται για ένα δυστύχημα.

Νωρίτερα, ως μάρτυρες υπεράσπισης του 18χρονου, κατέθεσαν η μητέρα του, η γιαγιά του και η σύντροφος του, που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος.

