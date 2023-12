Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Υπουργείο Υγείας: Ισχυρές συστάσεις για την προστασία από τον ιό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέτρα που συστήνει το Υπουργείο Υγείας, τόσο για τις ευάλωτες ομάδες, όσο και για τον γενικό πληθυσμό.

-

Σε ανακοίνωση του το υπουργείο Υγείας αναφέρει πως «τις τελευταίες δύο εβδομάδες παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία του ιού SARS COV-2 καθώς και άλλων ιών του αναπνευστικού (γρίπη, αναπνευστικός συγκυτιακός ιός-RSV)» και προσθέτει:

Μετά από τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας κατά την οποία συζητήθηκαν όλα τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα, συστήνονται ισχυρά από τον ΕΟΔΥ τα ακόλουθα:

Είναι αναγκαίο να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν πιο άμεσα με το επικαιροποιημένο εμβόλιο για την Covid, καθώς και με το εμβόλιο της γρίπης, τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα - όπως συστήνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να χρησιμοποιούμε μάσκα προστασίας σε όλους τους χώρους υγειονομικών μονάδων (π.χ. Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας), σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων καθώς και σε κλειστές Δομές που φιλοξενούν ευάλωτους πληθυσμούς. Ειδικά για τα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, άτομα με υποκείμενα νοσήματα), επί συμπτωμάτων να αναζητούν έγκαιρα ιατρικές συμβουλές, με σκοπό να γίνεται έγκαιρη διάγνωση και άμεση χορήγηση θεραπείας. Είναι απαραίτητο τα άτομα που διαβιούν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και λοιπές κλειστές δομές ευάλωτου πληθυσμού να τηρούν τα μέτρα πρόληψης και να εμβολιάζονται κατά της γρίπης και της Covid με το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Επιπλέον, συστήνεται ισχυρά να τηρούνται από τον γενικό πληθυσμό τα μέτρα πρόληψης των ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού: υγιεινή των χεριών, συστηματικός αερισμός κλειστών χώρων, απομόνωση επί συμπτωμάτων, συνεχή χρήση μάσκας ειδικά σε χώρους με συνωστισμό, περιορισμός επαφών με ευάλωτα άτομα και πραγματοποίηση διαγνωστικών ελέγχων.

Ο ΕΟΔΥ συνεχίζει να επιτηρεί συστηματικά την πορεία των λοιμώξεων του αναπνευστικού, η κορύφωση των οποίων αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Παράλληλα, εντατικοποιείται η γονιδιοματική επιτήρηση των παραλλαγών των ιών που κυκλοφορούν στην κοινότητα.

Παρακαλούμε θερμά τους πολίτες για την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων, έτσι ώστε να αποφύγουμε σοβαρές περιπτώσεις νόσησης και να έχουμε απώλειες συνανθρώπων μας. Ειδικά, από την στιγμή που έχουμε πλέον στη διάθεση μας αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης, όπως τα εμβόλια, και αποτελεσματική θεραπεία, όπως η αντιική θεραπεία κατά της Covid, είναι κρίμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέντης: το τελευταίο αντίο στον αστυνομικό και η συγκινητική διαβίβαση (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Κραουνάκης: Ο Τσίπρας, η Πρωτοψάλτη και η σχέση ζωής που μετρά 30 χρόνια (βίντεο)

Επαμεινώνδας Κωστέας: “ράγισαν καρδιές” στο ύστατο χαίρε του πιλότου (εικόνες)