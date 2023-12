Υγεία - Περιβάλλον

Επιτροπή εμπειρογνωμόνων: Συστήνει χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους και ΜΜΜ

Τι αποφάσισε η επιτροπή εμπειρογνωμόνων, για την καταπολέμηση της γρίπης και του covid-19.

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων με κύριο θέμα την επαναφορά του μέτρου της μάσκας στα νοσοκομεία και τις μονάδες φιλοξενίας ατόμων με προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες:

Θα υπάρχει σύσταση για χρήση μασκας σε κλειστούς χώρους και μέσα μαζικής μεταφοράς

Θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση του εμβολιασμού έναντι της covid-19 για τις ευπαθείς ομάδες

Θα δοθεί έμφαση στη σωστή και έγκαιρη χρήση των αντι-ικών φαρμάκων

Συσταση για καθολική εφαρμογή της χρήσης μάσκας στις μονάδες υγείας





