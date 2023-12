Κόσμος

Παρίσι: Πρωτοχρονιά υπό δρακόντεια μέτρα με το φόβο της τρομοκρατίας

Πλήρης κινητοποίηση αστυνομίας και στρατού στη γαλλική πρωτεύουσα υπό το φόβο τρομοκρατικών χτυπημάτων.

Περισσότεροι από 90.000 αστυνομικοί και μέλη της χωροφυλακής, όπως και 5.000 στρατιωτικοί, θα κινητοποιηθούν την Κυριακή για να εγγυηθούν το ασφαλές πέρασμα στο νέο έτος, μεταξύ αυτών 6.000 μέλη των μονάδων αποκατάστασης τάξης στο Παρίσι, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Αστυνομική Διεύθυνση Παρισίων, ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν εξήγησε ότι «σε ένα πλαίσιο πολύ αυξημένης τρομοκρατικής απειλής λόγω της σύρραξης στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη», «73 κινητές μονάδες των δυνάμεων επιβολής του νόμου» θα συμμετάσχουν στον μηχανισμό, όπως και ελικόπτερα.

Στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου προβλέπονται μεγαλύτερες εκδηλώσεις σε σύγκριση με πέρυσι ενόψει των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2024, η πώληση και κατανάλωση αλκοόλ θα απαγορεύονται σε ορισμένα σημεία. Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά στο Παρίσι θα ξεκινήσουν στις 18.00 τοπική ώρα (19.00 ώρα Ελλάδας) και θα ολοκληρωθούν γύρω στις 00.30 τοπική ώρα (01.30 ώρα Ελλάδας), είπε ο αστυνομικός διευθυντής Λοράν Νουνιέζ.

Προκειμένου να εισέλθουν στην περίμετρο των εκδηλώσεων, οι θεατές θα υποβάλλονται σε έλεγχο, διευκρίνισε, προσθέτοντας πως «σε αυτήν την περίμετρο, οι πωλήσεις αντικειμένων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα (για παράδειγμα μαχαίρια) θα απαγορευτούν». Οι αρχές αναμένουν ότι θα προσέλθουν 700.000 έως 1 εκατομμύρια άνθρωποι στη Λεωφόρο Ιλισίων Πεδίων και περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο θεατές συνολικά στη γαλλική πρωτεύουσα. Τεράστιες οθόνες θα εγκατασταθούν από την Πλατεία Κονκόρντ έως το Σανζ Ελιζέ.

Επιπλέον, θα απογειωθούν drones. Σε ένα πλαίσιο σημαντικού τρομοκρατικού κινδύνου, ο Νταρμανέν υπενθύμισε, επίσης, ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν πλήρως κινητοποιηθεί.

