Γάζα: Μωρό βρέθηκε ζωντανό μέσα στα ερείπια (βίντεο)

Συγκινημένοι οι διασώστες απεγκλώβισαν το βρέφος και το παρέδωσαν στους γιατρούς για περίθαλψη.

Διασώστες απεγκλώβισαν από τα ερείπια που άφησε πίσω της αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στην πόλη Ράφα, στη Λωρίδα της Γάζας, ένα μωρόμ την Μαριάμ Αμπού Ακέλ.

Οι διασώστες άρχισαν να φωνάζουν καθώς έφθασαν στο κοριτσάκι που ήταν ζωντανό κάτω από τα χαλάσματα. Το δέρμα της Μαριάμ Αμπού Ακέλ, είχε γίνει γκρι από τη σκόνη και εκείνη έβγαζε μικρές κραυγές, την ώρα που οι διασώστες κατάφεραν να την φθάσουν, σκάβοντας βαθιά στα συντρίμμια, για να απελευθερώσουν τα πόδια της και να καταφέρουν να την απεγκλωβίσουν.

Όταν οι διασώστες απεγκλώβισαν την Μαριάμ, ένας εξ αυτών έτρεξε κρατώντας την στα χέρια του για να την πάει στο νοσοκομείο.

Κόσμος είχε συγκεντρωθεί γύρω από τα ερείπια του σπιτιού της οικογένειας Αμπού Εντουάν, όπου η οικογένεια της Μαριάμ είχε βρει καταφύγιο, αφότου εγκατέλειψαν το δικό τους σπίτι σε μια πιο επικίνδυνη περιοχή κοντά στα σύνορα της Γάζας με το Ισραήλ.

Στον αεροπορικό βομβαρδισμό έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 55, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας Άσραφ αλ Κίντρα. Στο σπίτι των Αμπού Εντουάν είχαν βρει καταφύγιο πολλοί εκτοπισμένοι, όπως η οικογένεια Αμπού Ακέλ.

Τόσο η μητέρα της Μαριάμ όσο και η αδελφή της σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το Reuters, στον βομβαρδισμό, μαζί με μέλη της οικογένειας Αμπού Εντουάν και άλλους ανθρώπους από άλλες οικογένειες που ζούσαν προσωρινά μαζί τους. Ο πατέρας της και ο αδελφός της Χάμεντ, βρέφος, επέζησαν της έκρηξης.

