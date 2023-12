Αθλητικά

Άλμπα Βερολίνου – Ολυμπιακός: Ζορίστηκε μόνο για ένα ημίχρονο

Οι Γερμανοί έβαλαν δύσκολα στους Πειραιώτες στο πρώτο μέρος, αλλά στην επανάληψη η αναμέτρηση ήταν παράσταση για ένα ρόλο...

Πρωτοχρονιά με θετικό πρόσημο σε νίκες στη Euroleague θα κάνει ο Ολυμπιακός, καθώς ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο της κανονικής περιόδου με 9-8. Αν και βρέθηκαν στο -11 στη 2η περίοδο, όταν τελικά αποφάσισαν να παίξουν την άμυνα που... ξέρουν, απέναντι στην Άλμπα, οι «ερυθρόλευκοι» μετέτρεψαν σε μονόλογο το β΄ μέρος του αγώνα της 17ης αγωνιστικής, για να νικήσουν με 94-67, στη Mercedes-Benz Arena, στο ίδιο γήπεδο δηλαδή που θα διεξαχθεί το φάιναλ φορ της διοργάνωσης, στο Βερολίνο τον Μάιο (24-26) και όπου φιλοδοξεί να βρίσκεται η ομάδα του Πειραιά.

Το επιμέρους σκορ 8-27 των παικτών του Μπαρτζώκα στην 3η περίοδο έριξε στο «καναβάτσο» τους “ Albatros” και χάρισε στον Ολυμπιακό μία δεύτερη διαδοχική εκτός έδρας νίκη, μετά από αυτή που προηγήθηκε στη Λιόν επί της Βιλερμπάν. Οι Γερμανοί υποχώρησαν στο 3-14 και παρέμειναν προτελευταίοι στον βαθμολογικό πίνακα.

Ο Άλεκ Πίτερς σημείωσε τους 12 από τους... 23 πόντους του στην 3η περίοδο (και 7 ριμπάουντ) και ήταν ο MVP του αγώνα. Καταλυτικός υπήρξε στη ρακέτα και δη στην άμυνα ο Μουσταφά Φαλ με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ 3 ασίστ και 2 κοψίματα, 13 πόντους πέτυχε ο Ουίλιαμς-Γκος, ο Λαρεντζάκης είχε συγκομιδή 10 πόντους και 7 ασίστ, ενώ 9 ασίστ μοίρασε ο Ουόκαπ. Με 9 πόντους τέλειωσαν το παιχνίδι οι Παπανικολάου και ΜακΚίσικ, ενώ δεν έδωσε χρόνο συμμετοχής σε Μπραζντέικις και Πετρούσεβ ο Μπαρτζώκας.

Από την Άλμπα, ο Ματ Τόμας σημείωσε 15 πόντους με 3/7 τρίποντα, 11 πόντους και 5 ασίστ είχε συγκομιδή ο Ματέο Σπανιόλο, ενώ 10 πόντους πέτυχε ο Στέρλινγκ Μπράουν.

Οι Αρμάνι Μιλάνο (2/1, 21:15) και Μονακό (4/1, 21:15) έρχονται στον δρόμο του Ολυμπιακού αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά, αμφότερες στο ΣΕΦ, στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» του 2024. Προηγείται, όμως η αναμέτρηση με τον Άρη, στο ΣΕΦ, την Κυριακή (31/12, 15:00), για την 12η αγωνιστική της Basket League, πρώτης του 2ου γύρου.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 43-40, 51-67, 67-94

Διαιτητές: Ορντόφ (Κροατία), Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο), Κονσταντίνοβς (Λετονία)

ΆΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (Ίσραελ Γκονθάλεθ): Μπράουν 10 (2), Σπανιόλο 11 (1), Ουέτζελ 8, Ντελόβ 5 (1), Ματίσεκ 3 (1), Σνάιντερ 2, Τόμας 15 (3), Κουμάτζε 2, Ραπίκε, Τίμαν 5 (1), Μπιν 6 (2)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 4, Ουίλιαμς-Γκος 13 (1), Κέινααν 6 (2), Λαρεντζάκης 10 (2), Φαλ 12, Παπανικολάου 9 (2), Πίτερς 23 (2), Μιλουτίνοβ 4, Σίκμα 4, ΜακΚίσικ 9 (1)

